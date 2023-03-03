21:27 (мск), источник: Известия
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн
США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму $400 млн. Об этом заявил в пятницу, 3 марта, американский госсекретарь Энтони Блинкен.
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Как уточняется в распространенном пресс-службой Госдепартамента от его имени письменном заявлении, помощь будет включать боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, боекомплекты для БМП Bradley, а также понтонные переправы.
Блинкен добавил, что американская сторона намерена поддерживать Украину «сколько потребуется». Кроме того, Вашингтон намерен укреплять ее вооруженные силы на поле боя для того, чтобы Киев «оказался в самом прочном положении за столом переговоров».
Ранее в этот день агентство Bloomberg сообщило, что на повестке дня во время визита канцлера Германии Олафа Шольца в Белый дом будет стоять вопрос о том, как сохранить поставки оружия на Украину. При этом автор статьи предположил, что канцлер ФРГ может подвергнуться давлению со стороны американского президента Джо Байдена.
На это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что США продолжают линию на увеличение поставок оружия Киеву и склоняют к этому своих европейских союзников. Он также отметил, что отправка Киеву вооружения ляжет существенным бременем на европейскую экономику и отразится на налогоплательщиках, но не повлияет на ход боевых действий.
В предыдущий раз о новой помощи Украине сообщал Байден во время своего визита в Киев 20 февраля. Тогда американский лидер объявил о новом пакете военной помощи на $500 млн.
25 февраля газета The Hill написала, что общие расходы США на оказание военной помощи Украине, включая противотанковые ракетные комплексы Javelin и танки М1 Abrams, превысили $77 млрд.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.