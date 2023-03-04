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22:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава МАГАТЭ договорился с Ираном о мониторинге ядерных объектов страны

Глава международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с правительством Ирана. В ходе встречи обсуждалась возможность восстановления договора о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).

Источник: AP 2022

Как сообщается в пресс-релизе МАГАТЭ, иранская сторона согласилась допустить МАГАТЭ к проверке и мониторингу ядерных объектов. Иран предоставил доступ к трем ядерным объектам. Дальнейшие условия сотрудничества стороны обсудят на встрече в Тегеране, которая пройдет в ближайшее время. Ее дата не уточняется.

СВПД был подписан Ираном и пятью членами Совбеза ООН — Китаем, Россией, Великобританией, Францией, США — плюс Германией в 2015 году. Стороны договорились об отмене антииранских санкций в обмен на ограничение ядерной программы. В рамках соглашения Иран допускал инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты страны, а большую часть иранского обогащенного урана должны были вывезти за границу. В 2018 году 45-й президент США Дональд Трамп вышел из сделки, возобновив политику санкционного давления на Иран.

На пресс-конференции по итогу встречи Рафаэль Гросси подтвердил готовность Ирана установить камеры и другое оборудование для мониторинга ядерных объектов. Он заверил, что стороны достигли «явного улучшения» взаимоотношений по этому вопросу.

В январе делегация МАГАТЭ посетила Фордо с необъявленной инспекцией. По итогам миссии агентство раскритиковало Иран за незадекларированное изменение работы двух каскадов центрифуг IR-6, которые обогащают уран до 60%. Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что доклад МАГАТЭ основан на устаревшей информации. В ноябре Рафаэль Гросси сообщал о безрезультатных переговорах с Ираном.

Лусине Баласян

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