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00:50 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны России открывает дополнительную горячую линию по вопросам СВО

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Министерство обороны России сообщило, что открывает дополнительную телефонную горячую линию по вопросам специальной военной операции.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что горячая линия 122 обработала почти полмиллиона звонков со всей России по вопросам частичной мобилизации.

«В Минобороны открывается дополнительный номер горячей линии по вопросам проведения специальной военной операции — 117. Также информацию по вопросам частичной мобилизации и призыва граждан на военную службу можно получить, позвонив на единый номер информационно-справочной службы — 122», — говорится в сообщении Минобороны в телеграм-канале.

Информирование граждан по вопросам частичной мобилизации было запущено на горячей линии 22 сентября. Правительство собирает и фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан и совместно с Минобороны готовит на них ответы. Ответы на вновь поступившие вопросы будут предоставляться по мере их проработки.

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