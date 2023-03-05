02:01 (мск), источник: Известия
В Израиле прошли массовые демонстрации против судебной реформы
Сотни тысяч граждан Израиля вышли в субботу на демонстрации против судебной реформы. Об этом 4 марта сообщило издание Times of Israel.
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Отмечается, что в Тель-Авиве протестующие попытались перекрыть шоссе Аялон, в ответ сотрудники правоохранительных органов применили водометы, а также задержали четырех участников акций, пытавшихся развязать драку с полицейскими.
Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир назвал демонстрантов из Тель-Авива анархистами и осудил их за участие в беспорядках.
Ранее, 1 марта, стало известно об 11 пострадавших в ходе митингов в Тель-Авиве. Многие получили ушибы, порезы и ожоги при разгоне толпы силами полиции. Кроме того, было задержано 39 человек по подозрению в хулиганстве.
Акции протеста продолжаются в Израиле с начала года. Они проходят против нового правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его юридической реформы, которая даст кнессету (орган законодательной власти Израиля) больший контроль над судебной системой. Кнессет получит полномочия отменять решения Верховного суда в отношении законов и решений правительства, а также назначать его судей.
12 февраля президент Израиля Ицхак Герцог в ходе обращения к нации на фоне протестов заявил, что страна находится на грани коллапса и власть не должна быть парализована. Его слова приводит The Times of Israel.
На следующий день ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов выразил мнение в беседе с «Известиями», что массовые акции в Израиле не сразу, но будут урегулированы. Власти страны примут меры для снижения накала в обществе.