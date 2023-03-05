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03:06 (мск), источник: ТАСС

Трамп полагает, что смог бы обеспечить урегулирование на Украине за 24 часа

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Бывший американский лидер Дональд Трамп полагает, что в случае победы на выборах президента США смог бы за сутки обеспечить урегулирование ситуации на Украине.

Источник: Reuters

«Я смог бы урегулировать эту ситуацию за 24 часа, будучи президентом», — сказал Трамп 4 марта журналистам перед выступлением на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США в пригороде Вашингтона. По его словам, «это не было бы трудно».

«Это нужно урегулировать прямо сейчас», — сказал он. «Это можно было бы решить за 24 часа, если бы люди понимали, что делают», — добавил республиканец.

Трамп отказался разъяснить, как, по его мнению, можно обеспечить урегулирование. «Я не скажу, как именно. Потому что, если бы я рассказал, я бы, вероятно, не смог это сделать», — сказал он. «Это было бы так просто», — добавил республиканец. «Я бы сделал это за 24 часа. Для этого нужно быть президентом, нужны полномочия, должность», — повторил Трамп.

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