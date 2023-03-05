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17:48 (мск), источник: ТАСС

Захарова: РФ готова участвовать в зерновой сделке только при ее равноправном выполнении

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Россия готова и далее выполнять свою часть договоренностей в рамках зерновой сделки, если другие ее участники будут исполнять обязательства на равноправной основе. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

Источник: РИА "Новости"

«Если эта договоренность, которая имеет обязательства сторон, а не обязательства только одной стороны и понукание и махинации с другой стороны, если эта договоренность равноправная, то мы всегда свою часть выполняли и выполнять собираемся во всех договоренностях, — ответила она на вопрос о перспективах продления зерновой сделки. — Если это очередной мухлеж, если это очередная попытка вытащить то, что нужно им, а все остальное забыть, и мы видели эти примеры даже по продовольственной сделке, то извините».

«Если мы говорим о набивании карманов вот этими самыми западными, в первую очередь американскими, компаниями, и желании их в очередной раз смухлевать себе в выгоду, то это опять же из серии махинаций [госсекретаря США Энтони] Блинкена», — добавила дипломат.

Договоренности об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля прошлого года в Стамбуле на 120 дней. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН Совместный координационный центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации. Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства всемирной организации по снятию различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. В ноябре зерновая сделка была продлена еще на 120 дней, срок ее действия истекает 18 марта.

2 марта в МИД РФ сообщили, что зерновая сделка не работает, Запад саботирует выполнение российской части договоренностей. В заявлении министерства указали на 262 тыс. тонн российских удобрений, которые российская сторона намеревалась безвозмездно передать беднейшим странам, но эти поставки оказались заблокированными в портах Латвии, Литвы, Эстонии и Нидерландов. Единственной отправленной партией удобрений остается поставка 20 тыс. тонн в Малави, которая «пока еще не дошла до получателя».

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