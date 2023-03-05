Глава Минэнерго Украины назвал ситуацию вокруг Запорожской АЭС тупиковой

«Наша позиция, которую мы озвучиваем на всех международных площадках, сводится к тому, что любые переговоры по ЗАЭС должны основываться, во-первых, на демилитаризации станции, во-вторых, на выходе из ЗАЭС всех работников “Росатома”», — заявил господин Галущенко в эфире телемарафона, отметив, что украинский персонал должен получить возможность работать на ЗАЭС без давления (цитата по Telegram-каналу издания «Страна.ua»).
«По состоянию на данный момент ситуация зашла в тупик», — резюмировал глава Минэнерго Украины.
ЗАЭС была переведена в российскую юрисдикцию в октябре 2022 года, станцией управляет «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). 2 марта на ЗАЭС состоялась ротация специалистов МАГАТЭ.