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21:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава Минэнерго Украины назвал ситуацию вокруг Запорожской АЭС тупиковой

Переговоры по Запорожской АЭС (ЗАЭС) зашли в тупик, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Он также сообщил, что, по заявлению МАГАТЭ, из-за неправильного режима эксплуатации состояние оборудования на ЗАЭС ухудшается.

Источник: РИА "Новости"

«Наша позиция, которую мы озвучиваем на всех международных площадках, сводится к тому, что любые переговоры по ЗАЭС должны основываться, во-первых, на демилитаризации станции, во-вторых, на выходе из ЗАЭС всех работников “Росатома”», — заявил господин Галущенко в эфире телемарафона, отметив, что украинский персонал должен получить возможность работать на ЗАЭС без давления (цитата по Telegram-каналу издания «Страна.ua»).

«По состоянию на данный момент ситуация зашла в тупик», — резюмировал глава Минэнерго Украины.

ЗАЭС была переведена в российскую юрисдикцию в октябре 2022 года, станцией управляет «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). 2 марта на ЗАЭС состоялась ротация специалистов МАГАТЭ.

Мария Федотова

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