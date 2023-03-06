Сирийский лидер Башар Асад готовит визит в Москву

Последний визит сирийского президента в российскую столицу состоялся до начала боевых действий на Украине — в середине сентября 2021 г. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос «Ведомостей». Сирия не оправилась от последствий 12-летней гражданской войны, находится под жесткими западными санкциями и вместе с соседней Турцией сильно пострадала от землетрясения 6 февраля. Всемирный банк оценил ущерб от стихийного бедствия на всей территории страны в $5,1 млрд.
Всемирная организация здравоохранения насчитала в Сирии около 8500 погибших от землетрясения, половину — на подконтрольных Дамаску территориях. По данным сирийских властей, более 414 000 человек пострадали, повреждено или разрушено свыше 4000 зданий.
Экономическое положение страны было крайне тяжелым и до этой катастрофы. Ключевая проблема — дефицит топлива. Он обострился в декабре 2022 г. и стал самым тяжелым с начала гражданской войны в стране в 2011 г.
Дефицит привел к проблемам с энергоснабжением, доставкой товаров первой необходимости, лекарств и оказанием медицинской помощи.
В январе 2023 г. Иран, основной поставщик нефтепродуктов в Сирию, повысил цены на энергоресурсы, а также отказался поставлять их в кредит. Кроме того, Тегеран попросил Сирию заплатить авансом за новые поставки. Представитель Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимических продуктов Ирана Хамид Хосейни говорил, что Тегеран сам находится под давлением и сейчас не может позволить себе широкие льготы для Дамаска.
Кроме того, в прошлом году при посредничестве Москвы Сирия и Турция начали процесс урегулирования. Официальные контакты Дамаска и Анкары были разорваны в 2012 г., когда Турция поддержала вооруженную сирийскую оппозицию.
В декабре 2022 г. турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что встретится с сирийским лидером после предварительных контактов глав минобороны, МИДов и спецслужб двух стран. Москва поддержала эту инициативу. В середине декабря состоялась первая за 10 лет встреча руководителей этих ведомств при посредничестве России.
В середине января было объявлено о подготовке трехсторонней встречи глав МИДов России, Сирии и Турции. При этом министр иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад выставил условием встречи на высшем уровне и восстановления дипотношений полный вывод турецких войск из страны, дальнейшим же контактам помешало землетрясение.
Гуманитарные вопросы и вопросы урегулирования отношений будут в центре внимания во время визита Асада в Москву, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты.
Асад, вероятно, предпримет попытку получить помощь от России для ликвидации последствий землетрясения, уверен эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Речь может идти и о помощи в преодолении серьезного топливного кризиса в Сирии с помощью образовавшихся у Москвы излишков нефтепродуктов. Раньше, замечает Семенов, средства Дамаску, в том числе для расчетов с Москвой, давал Тегеран.
Также стороны будут обсуждать двухсторонние отношения на фоне продолжающихся боевых действий на Украине, с учетом того что подобных контактов давно не было, говорит Семенов. Сторонам важно сверить позиции друг друга и выработать общие подходы, тем более что Дамаск стал активно поддерживать контакты с Оманом, ОАЭ и другими арабскими странами, добавляет Семенов.
Наконец, затронут лидеры государств и дальнейшие шаги по нормализации отношений между Дамаском и Анкарой, где Россия выступает в качестве посредника, говорит эксперт.
С тем, что главными в повестке переговоров в Москве будут вопросы гуманитарного содействия Дамаску после землетрясения, согласен старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сурков. Вопрос поставок топлива и привлечения в Сирию инвестиций также по-прежнему весьма актуален, отмечает эксперт, поэтому, возможно, лидеры будут обсуждать вопросы двухсторонней торговли.
Наконец, вопрос нормализации отношений Анкары и Дамаска при посредничестве Москвы неминуемо будет в повестке переговоров, считает эксперт. Турки показывают заинтересованность в продолжении диалога, хотя Сирия выдвигает жесткие условия о том, как турки должны вести себя на севере страны, заключает Сурков.