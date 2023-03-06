01:48 (мск), источник: ТАСС
В США планируют модернизировать весь мировой парк F-35
К настоящему моменту Lockheed Martin поставила более 890 таких истребителей на мировой рынок.
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МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Все истребители F-35 должны быть модернизированы в течение 90 дней с внесением доработки, направленной на решение потенциальной проблемы вибрации двигателя. Об этом 2 марта заявило Объединенное управление программой F-35 JPO (Joint Program Office).
В этот день ведомство издало указ, рекомендующий модернизацию всего мирового парка самолетов этого семейства в течение следующих трех месяцев, а также немедленную модернизацию «небольшого количества» истребителей, которые были отстранены от полетов, начиная с декабря.
В заявлении для журналистов, опубликованном 3 марта, управление JPO заявило, что оно не запрещает полеты F-35 за исключением недавно построенных истребителей, двигатели которых, F135 производства Pratt & Whitney, как предполагается, подвержены проблеме вибрации и которые остаются на земле уже более двух с половиной месяцев.
Управление также заявило о планах сотрудничества с теми видами вооруженных сил, которые оперируют истребителями F-35, и с международными партнерами, с целью убедиться, что они понимают эту техническую инструкцию. «Безопасность летных экипажей является главной заботой JPO», — заявили в управлении.
Инцидент в Форт-Уэрте
Из-за инцидента с одним из новых F-35B в Форт-Уэрте (штат Техас), который произошел в середине декабря 2022 года, поставки F-35 заказчикам были приостановлены, напоминает еженедельник Defense News. На видеозаписи, которая велась в целях оценки качества полета этого F-35B, видно, как он подпрыгнул при посадке, наклонился вперед и стал крутиться на земле, прежде чем его пилот благополучно катапультировался, информирует издание.
После произошедшего инцидента компания Lockheed Martin, разработчик и производитель F-35, прекратила приемо-сдаточные полеты новых самолетов этого типа. Такие полеты проводятся перед передачей самолетов правительству США. Запрещения на полеты, таким образом, привели к остановке поставок истребителей этого семейства.
Как сообщили еженедельнику Defense News 3 марта представители Lockheed Martin, компания еще не возобновила полеты и поставки новых F-35, основная часть которых строится на ее заводе в Форт-Уэрте. К настоящему моменту Lockheed Martin поставила более 890 истребителей F-35 на мировой рынок.
Решение проблемы
В конце декабря Министерство обороны США и компания Pratt & Whitney приостановили поставки двигателей для истребителей. Расследование инцидента с F-35B показало, что его причиной стала проблема с вибрацией в силовой установке. Как заявили в JPO такая проблема — «редкое явление», а в феврале управление сообщило, что Pratt & Whitney, принадлежащая холдингу Raytheon Technologies, и другие специалисты нашли решение этой проблемы.
По данным JPO, двигатели подавляющего большинства F-35 не подвержены вибрации. Тем не менее модернизацию пройдет весь парк, поскольку это решение «недорогое и не требует проникновения внутрь конструкции», плюс это будет означать, что все двигатели F-35 будут иметь одинаковую конфигурацию.
По словам JPO, эта доработка может быть выполнена на оперативном уровне за четыре-восемь часов. В то же время ведомство не уточнило, что будет представлять собой эта доработка. Там только сообщили, что она «снизит риск потери воздушного судна в случае возникновения гармонического резонанса».
Также специалисты разрабатывают решение на долгосрочную перспективу, чтобы проблема с вибрацией не повторилась, отметили в JPO, не указав, что оно предусматривает.
Как сообщила 28 февраля на телефонной конференции с журналистами Джен Латка, вице-президент программ F135 в Pratt & Whitney, в настоящее время компания поставляет новые двигатели с уже интегрированной доработкой.
Управление JPO сообщило о выдаче разрешения Pratt & Whitney возобновить поставки двигателей 24 февраля.
Новые аспекты
Заявив, что проблема с вибрацией является «очень редкой», Латка указала на 600 тыс. часов налета F135 до момента ее возникновения. Она добавила, что до этого в конструкцию двигателя не вносилось никаких изменений и для возникновения опасных вибраций должны были проявиться «несколько факторов», которые топ-менеджер не назвала.
На вопрос, почему проблема вибрации возникла только сейчас, в JPO ответили: «Гармонический резонанс вызывается в ходе выполнения обыденных функций других систем самолета. Расследование основной причины еще продолжается с тем, чтобы определить, где параметрическая чувствительность этих систем пересекается с частотами возбуждения».
Как сообщила Латка, компания Pratt & Whitney уладила проблемы с «резонансом» двигателя F135 до инцидента 15 декабря, и то, что произошло с F-35B, связано с «новыми аспектами», пояснила она.
Ни JPO, ни Pratt & Whitney не комментируют, кто возьмет на себя расходы по модернизации и решению других проблем с двигателем F135 и приостановкой поставок.