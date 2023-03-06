Главной комете 2024 года дали имя В предыдущий раз она навестила окрестности Солнца примерно 30 тысяч лет назад
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие фотографии природы 2022 года
14Крещенские купания в России
Главное
Спецоперация на Украине
16:32 (мск), источник: © РИА Новости

В России признали деятельность Transparеncy International нежелательной

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Transparеncy International, которая «вмешивается во внутренние дела РФ», сообщается в телеграм-канале ведомства.

Источник: © РИА Новости

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности Transparеncy International со штаб-квартирой в Берлине (ФРГ), руководство которой осуществляют граждане зарубежных стран», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, деятельность данной организации выходит за рамки декларированных целей и задач.

«Формально выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру, она вмешивается во внутренние дела РФ, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ», — добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что данные о принятом решении направлены в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Американцы захотели Путина в президенты
'Поставят перед фактом'. Запад готовит раздел Украины надвое
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Прокуратура