В России признали деятельность Transparеncy International нежелательной

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности Transparеncy International со штаб-квартирой в Берлине (ФРГ), руководство которой осуществляют граждане зарубежных стран», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, деятельность данной организации выходит за рамки декларированных целей и задач.
«Формально выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру, она вмешивается во внутренние дела РФ, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ», — добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что данные о принятом решении направлены в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России.