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19:31 (мск), источник: РБК

В Киеве заявили о подготовке к конфликту после встречи Путина с Зеленским

Украина начала готовиться к конфликту с Россией после встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина в декабре 2019 года. Об этом глава СНБО Украины Алексей Данилов рассказал «24 каналу».

Источник: РИА "Новости"

«Если бы мы не готовились, то того результата, который есть, мы бы точно с вами не имели. Я могу сказать, аппарат Совета национальной безопасности и обороны начал готовиться к этим процессам после декабря 2019 года, после посещения президентом нашей страны Парижа, где произошла первая и последняя встреча с президентом Путиным», — рассказал Данилов.

Зеленский и Путин встретились в Елисейском дворце 9 декабря 2019 года.

В январе этого года Данилов заявил, что СНБО занимался «сумасшедшей» подготовкой общества к боевым действиям до начала российской военной операции. «Если бы мы не подготовили общество, то мы не имели бы сегодня того результата, который имеем, — сказал он. — Задание было президента, задание было Совета нацбезопаности и обороны подготовить общество к войне. Общество к войне было готово».

Российские власти до начала спецоперации неоднократно заявляли о подготовке Киева к военным действиям в Донбассе. 9 марта прошлого года представитель Минобороны Игорь Конашенков утверждал, что в распоряжение российских военных попал секретный приказ командующего нацгвардией Украины Николая Балана от 22 января, в котором «подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий».

Материал дополняется.

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