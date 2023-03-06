Чехия вслед за ФРГ подала Швейцарии заявку на покупку танков Leopard 2

ЖЕНЕВА, 6 марта. /ТАСС/. Чехия вслед за ФРГ обратилась к Швейцарии с запросом на продажу танков Leopard 2 германского производства. Об этом в понедельник заявила глава федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд в эфире телеканала SRF.
«Да, у нас есть запрос из Германии, а между тем есть еще запрос из Чехии. Мы хотим сохранить определенный запас, чтобы мы могли гарантировать безопасность нашей стране. Кроме того, будет определенное количество танков, которые нам не нужны и которые могут быть поставлены, если парламент решит их списать», — отметила Амхерд, комментируя вопрос экспорта танков Leopard 2.
Ранее с аналогичной просьбой к швейцарским властям обратились в Германии. Тогда речь шла о 96 списанных танках армии Швейцарии. В Берлине предоставили письменные гарантии того, что эти танки не будут переданы Украине, а будут использоваться для восполнения запасов бронетехники в странах НАТО и ЕС.
В настоящее время на вооружении швейцарских ВС находятся 134 модернизированных Leopard 2. Передача техники Германии или Чехии потребует особого разрешения парламента Швейцарии. Министр не уточнила, претендует ли Чехия на те же машины, что и ФРГ.