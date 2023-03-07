Главной комете 2024 года дали имя В предыдущий раз она навестила окрестности Солнца примерно 30 тысяч лет назад
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие фотографии природы 2022 года
14Митинг-концерт в «Лужниках»
Главное
Спецоперация на Украине
13:46 (мск), источник: ТАСС

«Видимая рука» США на Украине и эффективность потолка цен на нефть. Темы брифинга Пескова

Позиция Китая по ситуации на Украине, эффективность потолка цен на российскую нефть и планы президента РФ Владимира Путина стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2022

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Путин будет работать в Кремле, где в середине дня примет главу Сбербанка Германа Грефа. Возможно, на докладе у президента побывает врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

В среду президент вручит государственные награды выдающимся россиянкам по случаю 8 Марта.

О позиции Китая по Украине

Наличие у КНР позиции по ситуации на Украине «вполне естественно», такая «большая, гигантская, мощная и авторитетная страна, как Китай, не может не иметь своего голоса в тех проблемах, что стоят высоко в мировой повестке дня». Россия относится к мнению Китая с уважением.

Со словами главы МИД КНР Цинь Гана о «невидимой руке» за украинским конфликтом в Кремле не согласятся: «Это шутка, конечно, потому что эта рука не невидимая. Это рука видимая, это рука Соединенных Штатов Америки».

В ситуации на Украине нет «никаких предпосылок для перехода в какое-то мирное русло», поэтому Россия продолжит специальную военную операцию.

Об эффективности потолка цен на российскую нефть

Западу легко объявить потолок цен на нефть из России работающим, поскольку он был «вольготно установлен» в пределах и без того действовавших котировок.

«Конечно, мы приняли свои собственные меры. И естественно, никакого потолка мы не признаём и не признаем. Работаем так, чтобы эта система не наносила ущерб нашим собственным интересам».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В СВО впервые в мире состоялось применение этого оружия в боевых условиях: что известно о результатах
Как находят и возвращают домой останки героев Сталинградской битвы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин ВладимирПесков Дмитрий