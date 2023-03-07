«Видимая рука» США на Украине и эффективность потолка цен на нефть. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Путин будет работать в Кремле, где в середине дня примет главу Сбербанка Германа Грефа. Возможно, на докладе у президента побывает врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
В среду президент вручит государственные награды выдающимся россиянкам по случаю 8 Марта.
Наличие у КНР позиции по ситуации на Украине «вполне естественно», такая «большая, гигантская, мощная и авторитетная страна, как Китай, не может не иметь своего голоса в тех проблемах, что стоят высоко в мировой повестке дня». Россия относится к мнению Китая с уважением.
Со словами главы МИД КНР Цинь Гана о «невидимой руке» за украинским конфликтом в Кремле не согласятся: «Это шутка, конечно, потому что эта рука не невидимая. Это рука видимая, это рука Соединенных Штатов Америки».
В ситуации на Украине нет «никаких предпосылок для перехода в какое-то мирное русло», поэтому Россия продолжит специальную военную операцию.
Западу легко объявить потолок цен на нефть из России работающим, поскольку он был «вольготно установлен» в пределах и без того действовавших котировок.
«Конечно, мы приняли свои собственные меры. И естественно, никакого потолка мы не признаём и не признаем. Работаем так, чтобы эта система не наносила ущерб нашим собственным интересам».