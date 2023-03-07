Захарова рассказала, кто допустил утечки о терактах на «Северных потоках»

Газета New York Times написала во вторник со ссылкой на американских чиновников, что новые разведданные дают основание предположить, что теракты на «Северных потоках» совершила некая проукраинская группировка.
«Интересно, кто же допускает подобные утечки, заполняя ими информационное пространство? Ответ: те, кто не хотят вести расследование в правовом поле, и собираются всячески уводить внимание аудитории от фактов», — написала Захарова в своем телеграм-канале, комментируя новости западных СМИ о появлении у расследования терактов против «Северных потоков» новых версий.
Она подчеркнула, что западным режимам, имеющим отношение к происшествию, надо ответить на официальные запросы российской стороны и взять в проработку материалы журналистского расследования американского журналиста Херша, не подменяя их анонимными вбросами.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на «Северных потоках», в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.
По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.