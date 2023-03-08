Путин поздравил россиянок с 8 Марта

«Дорогие наши женщины. От всей души поздравляю вас с Международным женским днем. Этот праздник отмечается во многих государствах, но для России он всегда наполнен особым теплом и смыслом, самыми добрыми, светлыми, искренними чувствами. Потому что возвышенное, уважительное отношение к женщине, к материнству для нас — безусловная ценность, передающаяся из поколения в поколение», — сказал президент в видеообращении.
Сегодня, заявил Путин, все россияне выражают любовь и восхищение своим матерям, бабушкам, сестрам, женам, дочерям, подругам, «стремятся порадовать своих самых дорогих и близких, обнять, сказать о том, на что иногда не хватает времени в каждодневной круговерти дел, передать привет и добрые, искренние слова тем, кто верит и ждет дома в пору испытаний и разлуки».
Он отметил, что огромное уважение вызывает неизменная ответственность женщин, умение учитывать все детали, все аспекты дела, которыми они занимаются.
Отдельные поздравления прозвучали в адрес женщин-военнослужащих.
«Сегодня хочу отдельно поздравить женщин-военнослужащих, которые избрали для себя высочайшую миссию: защиту Родины. Женщин, девушек из боевых подразделений, военных врачей, фельдшеров, медсестер из полковых медпунктов, медицинских рот, госпиталей и больниц. Тех, кто с риском для собственной жизни на передовой спасает раненых. Ваша смелость, решительность, отвага поражают даже самых закаленных бойцов. В сложные моменты, во времена испытаний, неравнодушие, отзывчивость женского сердца всегда превращается в мощную силу, которая указывает самый правильный, справедливый, нужный образ действий. Так происходит и сейчас», — сказал Путин.
Глава государства также отметил поддержку, которую женщины оказывают солдатам и офицерам.
«Знаю, как искренне, порой самоотверженно вы поддерживаете наших солдат и офицеров, и своих близких, и совсем незнакомых ребят: молитвой, теплыми словами и добрыми делами: пишете письма, собираете посылки со всем необходимым, плетете маскировочные сети, идете волонтерами в госпитали, чтобы заботиться о каждом как о собственном сыне. Вы вдохновляете, вселяете веру, помогаете нашим героям, невзирая на расстояния, почувствовать частичку дома. А ваше сострадание, милосердие способны творить — и творят — настоящие чудеса», — добавил он, пожелав всем любви, взаимопонимания и душевного тепла.