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01:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Боррель: закон об иноагентах противоречит стремлению Грузии вступить в ЕС

Принятие в Грузии закона об иностранных агентах противоречит ее стремлению вступить в Евросоюз, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. По его мнению, закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС. Боррель также призвал грузинских властей уважать право на мирный протест.

Источник: AP 2022

«Парламент Грузии во вторник принял в первом чтении новый закон о транспарентности внешнего влияния. Это очень плохое развитие событий для Грузии и ее народа. Закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС. Он противоречит заявленной Грузией цели вступления в Евросоюз», — сказано в заявлении Жозепа Борреля. Документ приводит внешнеполитическая служба ЕС.

Боррель добавил, что законопроект в его нынешней форме «грозит оказать замораживающий эффект в отношении гражданского общества и медийных организаций» и негативно повлиять на многих грузин. Он отметил, что реализация закона может привести к серьезным последствиям для отношений ЕС с Грузией.

Сегодня с утра, 7 марта, перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси проходит акция протеста против закона об иностранных агентах. Его принятие поддерживает правящая партия «Грузинская мечта». Вечером документ приняли в первом чтении. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и пообещала наложить на закон вето.

После у здания парламента начались стычки протестующих с военнослужащими части специального назначения МВД. Полиция начала разгон митинга, протестующих задерживают. В МВД Грузии сообщали о нескольких пострадавших в ходе стычек полицейских.

Олеся Павленко

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