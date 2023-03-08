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13:43 (мск), источник: © РИА Новости

В Киеве ответили на обвинение в диверсии на «Северных потоках»

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что диверсии на трубопроводах «Северные потоки» не являются «работой» Киева, передает агентство Франс Пресс.

Источник: Swedish Coast Guard

Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.

«Это не наша работа», — приводит агентство слова Резникова.

В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке 2» — произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что «Газпром» был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе — очевидный теракт.

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