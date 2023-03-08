Путин заявил о прямой угрозе безопасности России

«Сейчас, когда Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности, суверенитету, мы видим множество примеров отваги и решимости, мужества, готовности отстаивать правду, защищать людей и само будущее нашего государства — такое будущее, которое нужно именно нам самим», — сказал Путин.
Президент отметил, что российские женщины вносят огромный вклад в развитие государства и достижение общенациональных задач.
«В нашей стране, пожалуй, нет таких отраслей, сфер деятельности, в которых женщины не добились бы серьезных, значимых результатов. Уважаемые друзья, ваши таланты, знания, компетентность ответственность, целеустремленность вносят огромный вклад в развитие нашей страны, в достижение общенациональных задач, в создание достойного будущего для новых поколений», — подчеркнул Путин.
По его словам, признание заслуг женщин на профессиональном поприще в России гармонично сочетается с глубоким пониманием непреходящей значимости материнства и традиционных ценностей страны.
При этом он назвал настоящими героями женщин-врачей, которые работают в Донбассе.
Ранее в этот день Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. По его словам, во многих государствах отмечают этот праздник, однако для России в нем заложен особый теплый смысл.
Глава государства также отдельно поздравил женщин-военнослужащих, отметив их смелость, решительность и ту поддержку, которую они оказывают солдатам и офицерам.
В рамках церемонии награждения выдающихся россиянок глава государства вручил ордена, медали и знаки о присвоении почетных званий за большой вклад в развитие здравоохранения, культуры, образования, промышленного производства и сельского хозяйства, за заслуги в укреплении института семьи и воспитание детей, за мужество и отвагу при исполнении профессионального долга.