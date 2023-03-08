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18:59 (мск), источник: ТАСС

Спецслужба Молдавии намерена усилить внешнюю разведку и работу по реинтеграции страны

В Службе информации и безопасности республики утвердили приоритеты концепции.

КИШИНЕВ, 8 марта. /ТАСС/. Служба информации и безопасности Молдавии планирует усилить внешнюю разведку и работу над приднестровским вопросом. Эти и другие приоритеты были утверждены на заседании коллегии ведомства, сообщила в среду его пресс-служба.

«Среди приоритетов утвержденной на заседании коллегии концепции — укрепление работы внешней разведки и контринформационной деятельности, усиление контрразведывательного сегмента, укрепление подразделения, отвечающего за реинтеграцию страны и защиту конституционного строя», — говорится в сообщении.

В феврале президент Молдавии Майя Санду заявила об опасности дестабилизации ситуации в стране и призвала парламент предоставить дополнительные полномочия спецслужбам. Она заявила тогда, что государственные органы республики подтвердили информацию президента Украины Владимира Зеленского о якобы рисках дестабилизации и опасности захвата государственных зданий и заложников в Молдавии. Киев и Кишинев обвинили в попытках дестабилизации Россию.

Как подчеркнула 14 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявления Кишинева о «плане России по дестабилизации ситуации в Молдавии» бездоказательны. По ее словам, очевидно, что истинная цель Киева, запустившего такую дезинформацию, заключается в том, чтобы «втянуть Кишинев в жесткое противостояние с Россией».

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