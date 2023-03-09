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00:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Госдеп считает законопроект об иноагентах в Грузии «вдохновленным Кремлем»

Законопроект об иноагентах в Грузии ставит под угрозу евроатлантическое будущее страны, считает Госдеп США. По его мнению, документ «вдохновлен Кремлем». США призвали властей и протестующих к сдержанности.

Источник: Reuters

«Прохождение в парламенте этих законопроектов, вдохновленных Кремлем, несовместимо с ясным желанием европейской интеграции со стороны грузинского народа и его демократического развития», — сказал официальный представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге (цитата по ТАСС). По его словам, принятие этого закона навредит отношениям Тбилиси со стратегическими партнерами.

Вашингтон также призвал власти уважать свободу собраний и мирного протеста. Прайс отметил, что США выступают против эскалации насилия в Грузии.

В Тбилиси продолжаются акции протеста из-за рассмотрения закона об иностранных агентах. Сегодня, 8 марта, протесты проходили возле здания парламента — демонстранты разбили в здании окна и закидывали туда петарды. Полиция применила водометы и слезоточивый газ.

Госдепартамент ранее допускал введение санкций против Грузии в случае принятия закона об иноагентах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне протестов в Тбилиси напоминала, что закон об иноагентах действует и в США.

Леонид Уварчев

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