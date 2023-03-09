Палата представителей США отклонила резолюцию о выводе американских сил из Сирии

Документ поддержали всего 103 конгрессмена, против выступил 321 законодатель. В резолюции отмечается, что войска США должны быть выведены из Сирии «не позднее чем через 180 дней после утверждения» документа.
Инициативу в феврале представил член Палаты представителей Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида). Он подчеркнул, что Конгресс не давал разрешения на применение американских сил в боях на сирийской территории.
По данным Гетца, в декабре 2022 года в арабской республике находились около 900 американских военных. Конгрессмен подчеркнул, что США не ведут войну ни против Дамаска, ни на его стороне. «Так почему мы проводим там опасные военные операции? Президент [США Джо] Байден должен вывести все американские силы из Сирии», — отметил в феврале Гетц.
Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли 4 марта посетил Сирию, где заявил, что американское военное присутствие в стране «имеет решающее значение для безопасности как США, так и их союзников».
Прогрессивная фракция Палаты представителей 7 марта призвала своих коллег поддержать этот документ. На протяжении последних лет обе палаты Конгресса также отклоняли похожие резолюции.