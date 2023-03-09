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05:54 (мск), источник: ТАСС

Палата представителей США отклонила резолюцию о выводе американских сил из Сирии

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США не приняла в среду резолюцию, согласно которой вашингтонская администрация должна вывести все американские войска из Сирии.

Источник: AP 2022

Документ поддержали всего 103 конгрессмена, против выступил 321 законодатель. В резолюции отмечается, что войска США должны быть выведены из Сирии «не позднее чем через 180 дней после утверждения» документа.

Инициативу в феврале представил член Палаты представителей Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида). Он подчеркнул, что Конгресс не давал разрешения на применение американских сил в боях на сирийской территории.

По данным Гетца, в декабре 2022 года в арабской республике находились около 900 американских военных. Конгрессмен подчеркнул, что США не ведут войну ни против Дамаска, ни на его стороне. «Так почему мы проводим там опасные военные операции? Президент [США Джо] Байден должен вывести все американские силы из Сирии», — отметил в феврале Гетц.

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли 4 марта посетил Сирию, где заявил, что американское военное присутствие в стране «имеет решающее значение для безопасности как США, так и их союзников».

Прогрессивная фракция Палаты представителей 7 марта призвала своих коллег поддержать этот документ. На протяжении последних лет обе палаты Конгресса также отклоняли похожие резолюции.

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