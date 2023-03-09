06:34 (мск), источник: Коммерсантъ
WSJ: США еще летом предупреждали Европу о возможной подготовке теракта на «Северных потоках»
ЦРУ США еще летом 2022 года предупреждало европейские страны о возможной подготовке теракта на «Северных потоках», сообщили источники The Wall Street Journal (WSJ). По информации газеты, глава ЦРУ Уильям Бернс и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в октябре, уже после диверсии, не исключали причастность Украины к произошедшему. Утверждается, что немецкие следователи практически полностью исключили причастность РФ к диверсии, в США также не верят в ответственность России.