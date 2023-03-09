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13:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков прокомментировал закон об иноагентах в Грузии словами «Кремль здесь ни при чем»

Кремль не имеет отношения к закону об иностранных агентах в Грузии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что первый закон об иностранных агентах был принят в США в 1930-е годы.

Источник: AP 2022

«Ничего там Кремлем не вдохновлялось. Кремль здесь абсолютно ни при чем», — сказал Песков на брифинге. «Практика введения этих законов… первопроходцами здесь стали в конце 30-х годов США, если я правильно помню», — добавил пресс-секретарь.

7 марта парламент Грузии принял в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах. После этого в Грузии начались массовые протесты, организованные оппозицией. Протестующие скандировали «Нет российскому закону!».

В противовес двум документам оппозиционная партия «За Грузию» внесла третий законопроект «О защите от влияния страны-оккупанта — России», который должен преследовать агентов влияния Москвы в Грузии, однако проект не был зарегистрирован.

Протестующие выдвинули властям несколько требований: отозвать закон и освободить всех задержанных. 9 марта правящая партия «Грузинская места» объявила об отзыве проекта закона. Фракция пообещала вернуться к этим законопроектам позже. После этого оппозиция заявила, что митинги продолжатся.

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Анастасия Ларина

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