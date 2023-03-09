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Спецоперация на Украине
14:16 (мск), источник: Газета.Ру

Эксперт Шурыгин: ВСУ делают ставку на цифровизацию поля боя

Вооруженные силы Украины делают ставку на цифровизацию поля боя и развернутую с помощью американцев сетецентричную систему управления войсками.

Источник: AFP 2022

Об этом военный эксперт Владислав Шурыгин написал в своем Telegram-канале.

По словам Шурыгина, цифровые технологии объединяют силы и средства на поле боя в единую информационную среду и обеспечивают превосходство в циклах боевой работы «обнаружил — уничтожил с первого выстрела».

«Для этого у ВСУ есть все необходимое — закрытая цифровая связь, цифровые сети обмена информацией всех уровней, высокоточное оружие и обученный личный состав, а у нас пока лишь зачатки цифровизации и пещерная связь на тактическом уровне», — отметил эксперт.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа в районе поселка Навля.

По его словам, беспилотник уничтожен, пострадавших и разрушений нет.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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