14:16 (мск), источник: Газета.Ру
Эксперт Шурыгин: ВСУ делают ставку на цифровизацию поля боя
Вооруженные силы Украины делают ставку на цифровизацию поля боя и развернутую с помощью американцев сетецентричную систему управления войсками.
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Об этом военный эксперт Владислав Шурыгин написал в своем Telegram-канале.
По словам Шурыгина, цифровые технологии объединяют силы и средства на поле боя в единую информационную среду и обеспечивают превосходство в циклах боевой работы «обнаружил — уничтожил с первого выстрела».
«Для этого у ВСУ есть все необходимое — закрытая цифровая связь, цифровые сети обмена информацией всех уровней, высокоточное оружие и обученный личный состав, а у нас пока лишь зачатки цифровизации и пещерная связь на тактическом уровне», — отметил эксперт.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа в районе поселка Навля.
По его словам, беспилотник уничтожен, пострадавших и разрушений нет.
В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.