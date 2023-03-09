Лавров: Киев заблокировал договоренность о защитной зоне вокруг ЗАЭС

Лавров, говоря о зерновой сделке, указал на то, что ранее генсек ООН Антониу Гутерриш «увязал» ее продление с вопросами обмена военнопленными и «демилитаризации» ЗАЭС.
«Ни о какой демилитаризации никто, кроме самой Украины, никогда не вел речи. Этим занимается Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)», — заявил Лавров.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже несколько месяцев продвигает договоренность о том, чтобы объявить Запорожскую АЭС зоной ядерной безопасности, напомнил Лавров.
«Ни о какой демилитаризации никогда речь не шла. Мы активно сотрудничали с гендиректором, договоренность была близка, мы были готовы ее поддержать, она была заблокирована Киевом», — добавил он.
Ранее Гросси неоднократно подчеркивал важность создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По его словам, по этому вопросу он продолжит вести «интенсивные» консультации с Россией и Украиной.
В декабре прошло года гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев говорил, что переговоры с МАГАТЭ по поводу создания защитной зоны у Запорожской АЭС продолжаются, но «мячик» не на стороне России. Лихачев еще тогда заявлял о необходимости как можно скорее создать зону безопасности вокруг станции, «иначе это будет выглядеть просто как затягивание времени».
Россия контролирует Запорожскую АЭС с конца февраля 2022 г., с тех пор станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.