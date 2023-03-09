Путин присвоил звания «гвардейская» двум подразделениям ВС

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», — сказано в документе. Указ вступил в силу с 9 марта.
Согласно информации на сайте Минобороны, 71-я зенитная ракетная бригада была окончательно сформирована 1 июля 1968 г. В 1986 г. бригада была перевооружена на ЗРК «Бук». В августе 2011 г. соединение получило Боевое знамя нового образца. Подразделение выполняет боевые задачи в составе Восточного военного округа.
266-й отдельный штурмовой авиационный полк также находится в Восточном военном округе. Он начал формироваться в апреле 1941 г. в составе 71-й истребительной авиационной дивизии ВВС Закавказского военного округа на аэродроме Аджикабул Азербайджанской ССР. В 2016 г. он получил Боевое знамя нового образца.