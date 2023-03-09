Захарова назвала дату консультации по зерновой сделке с участием России

«На 13 марта в Женеве запланированы очередные раунды консультаций, в которых примет участие российская межведомственная делегация, там будут высокопоставленные представители ООН, [глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Мартин] Гриффитс и [генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека] Гринспен, и будет обсуждаться [продуктовая] сделка», — сказала дипломат.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби заявил, что США выступают за продление зерновой сделки. «Мы хотим, чтобы она была продлена» — выразил позицию Вашингтона чиновник.
9 марта глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара проводит переговоры с ООН и Украиной по вопросам зерновой сделки.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о зерновой сделке, заявил, что у Москвы много вопросов касательно ее реализации.
8 марта генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Киеве призвали продлить зерновую сделку, поскольку экспорт украинского и российского зерна имеет ключевое значение для мировой продовольственной безопасности и цен на продукты.