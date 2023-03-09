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Спецоперация на Украине
17:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Захарова назвала дату консультации по зерновой сделке с участием России

Консультация по зерновой сделке с участием России пройдет 13 марта в Женеве. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«На 13 марта в Женеве запланированы очередные раунды консультаций, в которых примет участие российская межведомственная делегация, там будут высокопоставленные представители ООН, [глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Мартин] Гриффитс и [генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека] Гринспен, и будет обсуждаться [продуктовая] сделка», — сказала дипломат.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби заявил, что США выступают за продление зерновой сделки. «Мы хотим, чтобы она была продлена» — выразил позицию Вашингтона чиновник.

9 марта глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара проводит переговоры с ООН и Украиной по вопросам зерновой сделки.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о зерновой сделке, заявил, что у Москвы много вопросов касательно ее реализации.

8 марта генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Киеве призвали продлить зерновую сделку, поскольку экспорт украинского и российского зерна имеет ключевое значение для мировой продовольственной безопасности и цен на продукты.

Справка
К каким результатам привела зерновая сделка. Что важно знатьПочти год мировые цены на продовольствие падают после пика в марте 2022 года, на фоне начала спецоперации на Украине. ООН призывает для сдерживания цен продлить сделку по вывозу зерна с Украины, но Россия недовольна ее реализацией
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