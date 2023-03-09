20:18 (мск), источник: © РИА Новости
В Грузии освободили всех задержанных на митингах в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 9 мар — РИА Новости. Министерство внутренних дел Грузии сообщает, что освобождены задержанные ранее участники митингов в Тбилиси.
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Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После чего в Тбилиси прошли массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях
«Все задержанные на акциях 7 и 8 марта за административные правонарушения граждане освобождены», — говорится в сообщении министерства.
В настоящее время в центре Тбилиси проходит акция, на которой требовали освобождения всех задержанных.