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20:18 (мск), источник: © РИА Новости

В Грузии освободили всех задержанных на митингах в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 9 мар — РИА Новости. Министерство внутренних дел Грузии сообщает, что освобождены задержанные ранее участники митингов в Тбилиси.

Источник: РИА "Новости"

Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После чего в Тбилиси прошли массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7—8 марта были задержаны 133 человека. В четверг утром власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента.

«Все задержанные на акциях 7 и 8 марта за административные правонарушения граждане освобождены», — говорится в сообщении министерства.

В настоящее время в центре Тбилиси проходит акция, на которой требовали освобождения всех задержанных.

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