В Пентагоне заявили о беспрецедентном соглашении России с Ираном

«За последний год военное сотрудничество России с Ираном углубилось», — отметил Остин, назвав это вызовом.
По его словам, Иран якобы передавал России беспилотники, которые применяются в зоне СВО.
Кроме того, по мнению Остина, Иран «получает важный боевой опыт» на Украине, который передаст подконтрольным силам на Ближнем Востоке.
Также за то, что Тегеран якобы поддержал Москву, Россия предложила Ирану беспрецедентное сотрудничество, в том числе по предоставлению ракет и систем противовоздушной обороны.
Москва и Тегеран неоднократно отвергали утверждения Запада о поставках России иранских беспилотников для их использования на Украине.
В конце декабря министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал бездоказательными заявления Запада о том, что у России якобы имеются иранские беспилотные летательные аппараты.
В свою очередь, постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя заявил, что ООН не следует идти на поводу у провокаторов, запрашивающих расследование в связи с якобы использованием Россией иранских беспилотников на Украине.
В начале марта 2023 года глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан отметил, что Киев до сих пор не предоставил никаких документов касательно использования иранских беспилотников Россией во время украинского конфликта.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.