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10:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Тернистый путь к «суверенной демократии»

Корреспондент «Ъ» Георгий Двали — о скандале вокруг грузинского законопроекта об иноагентах.

Источник: AFP 2022

Народное негодование вокруг грузинского законопроекта об иноагентах, который вывел на улицы тысячи жителей Тбилиси и в итоге был похоронен самими же авторами инициативы, заставило задуматься над целым рядом вопросов. Один из них возник после выступления главы правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе. «Мы будем идти в сторону Европы с нашим христианством, с нашим суверенитетом, с нашей гордостью», — заявил он, комментируя последствия принятия законопроекта в первом чтении.

Этой тирадой господин Кобахидзе передал суть противостояния, развернувшегося в Грузии на текущей неделе. Дело даже не в том, могут и должны ли неправительственные и общественные организации регистрироваться в специальном реестре в качестве «агентов иностранного влияния». А в том, имеет ли право и может ли Грузия как «суверенная демократия» принимать законы вопреки бурному протесту не только местных НКО, гражданского общества и оппозиции, но и евроатлантического сообщества, куда страна упорно стремится. Эта цель прописана в грузинской конституции, одна из статей которой гласит: власти обязаны делать все для вступления республики в ЕС и НАТО.

Нынешние власти в лице «Грузинской мечты», казалось бы, согласны с целью и конституцию чтят. Но вместе с этим они проводят линию, что у кавказской страны есть «своя гордость и стать», а поэтому она вольна принимать решения самостоятельно, пусть даже иногда и вопреки единодушному мнению евроатлантического сообщества, с подозрением относящегося к попыткам повторения российского опыта с законом об иноагентах.

В РФ закон об иноагентах серьезно осложнил жизнь ряду НКО, гражданских активистов и журналистов.

Так почему же в Грузии будет по-другому, если в обеих постсоветских странах термин «агент» имеет одинаково негативную коннотацию в отличие от Запада?

Пассажи о «суверенитете», «христианстве» и «нашей гордости» — самый примечательный нарратив в бурных спорах, развернувшихся на текущей неделе вокруг злополучного законопроекта, который по большому счету ничего «на месте» и не менял. Казалось бы, он не запрещал НКО, но усиливал аргумент насчет «самости» Грузии. При этом подспудно властями Грузии имелось в виду, что те же США и ЕС на эту «самость» злостно покушаются, требуя от грузинской «суверенной демократии» отказаться от принятия документа, похожего (если не по букве, то по духу) на российский закон.

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Конечно, авторы законопроекта ссылались не на российские нормы, а на американский закон FARA (Foreign Agents Registration Act), принятый в эпоху борьбы против фашизма, нацизма и коммунизма. При этом в пылу «гордости», упомянутой господином Кобахидзе, законодатели не хотели воспринимать аргументы о разнице между США и Грузией — не столько в плане различия «весовых категорий» этих стран, сколько в плане качества их демократий. Ведь американский закон действует в условиях консолидированной демократии, где существуют независимый суд, мощнейшее гражданское общество, проходят демократические выборы.

Ничего подобного нет в большинстве государств постсоветского пространства, включая и «суверенную и гордую Грузию», где с советских времен слово «агент» носит негативную коннотацию и наверняка служило бы стигматизации всех субъектов гражданского общества и независимых СМИ, получающих финансовую помощь из-за рубежа.

К счастью, за 30 лет независимого развития и сотрудничества с ЕС и США в Грузии уже выросло поколение грузин, легко воспринимающих разницу «двух миров». Именно они без сложных объяснений и особых призывов, инстинктивно предугадав или почувствовав дыхание прошлого, вышли на улицы Тбилиси вечером во вторник. А затем и в среду. В итоге от законопроекта было решено отказаться. Перенос на грузинскую почву «суверенного опыта» большой соседней страны не состоялся. Во всяком случае, пока.

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