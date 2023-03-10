Правящая партия Грузии «провалила» принятие закона об иноагентах

Фракция правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» в пятницу на пленарном заседании парламента проголосовала против принятия законопроекта об иностранных агентах «О прозрачности иностранного влияния». Об этом сообщает грузинский телеканал «Рустави-2». На заседании за принятие закона выступил один депутат, 35 — против (в парламенте Грузии 150 депутатов, из них на сессии присутствовали 112).
Одобрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» 7 марта в первом чтении вызвало массовые протесты в Тбилиси и критику западных партнеров Грузии. Второй законопроект в парламенте не был рассмотрен.
О разработке законов об иноагентах движением «Сила народа» (его участники вышли из «Грузинской мечты», но по-прежнему входят в парламентское большинство) стало известно в конце прошлого года. Было подготовлено два документа.
Согласно первому, «О прозрачности иностранного влияния», некоммерческие юридические лица и СМИ должны были получить статус агентов иностранного влияния, если бы более 20% их доходов поступало из-за рубежа. Такие организации должны были бы пройти обязательную регистрацию; в случае отказа на них наложили бы штраф и Минюст получил бы право начать соответствующее расследование.
Согласно второму документу, «О регистрации иноагентов», статус иноагента предусмотрен был не только для СМИ и неправительственных организаций, но и для других юридических и физических лиц.
Этот законопроект стал известен как «американский», так как был близок по смыслу к закону о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA), принятому в США в 1938 году.
Его рассмотрение в пятницу также было прекращено — из-за отзыва инициаторами, сообщил председатель парламента Шалва Папуашвили.
Правящее большинство собиралось рассмотреть законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в первом чтении 9 марта, но внезапно перенесло процедуру на 7 марта и в тот же день поддержало его в первом чтении: «за» проголосовали 76 из 139 депутатов (исключительно представители правящего большинства), после чего законопроект был отправлен в Европейскую комиссию за демократию через право (консультативный орган по конституционному праву Совета Европы).
Оппозиция критиковала закон, назвав его «российским» из-за похожести на принятое в России законодательство об иностранных агентах. До начала рассмотрения парламентом его также раскритиковали представители властей США и Европейского союза и лишь усилили критику после принятия законопроекта «О прозрачности…» в первом чтении.
Представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель счел этот документ несовместимым с европейским курсом Грузии, а посол США в Грузии Келли Дегнан назвала день его принятия «черным днем грузинской демократии».
Узнав о переносе рассмотрения и одобрении документа в первом чтении, оппозиция и противники закона 7 марта начали акцию протеста у здания грузинского парламента на проспекте Руставели, в центре Тбилиси. В ходе митинга, на который пришли несколько тысяч человек, его участники попытались прорваться в здание парламента. В сторону полиции кидали «коктейли Молотова» — та ответила слезоточивым газом и водометами. 8 марта противники закона снова собрали у парламента многотысячную акцию протеста, и в ходе нее также произошли стычки с полицией — та применяла водометы и слезоточивый газ. За два дня, по данным МВД Грузии, были задержаны 133 человека, десять сотрудников ведомства получили ранения. Расследование уголовных дел, связанных с применением насилия у здания парламента, продолжается «в соответствии со ст. 353 и 187 Уголовного кодекса Грузии».
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За два дня, по данным МВД Грузии, задержано было 133 человека, 10 сотрудников ведомства получили ранения. Расследование уголовных дел, связанных с применением насилия у здания парламента, продолжается «в соответствии со ст. 353 и 187 Уголовного кодекса Грузии».
Требованиями оппозиции стали отказ от принятия законов об иноагентах и освобождение всех задержанных. 9 марта днем «Грузинская мечта» объявила, что откажется от дальнейшего рассмотрения законов, а вечером стало известно об освобождении всех задержанных и привлеченных по административным нарушениям участников митингов. После этого оппозиция провела вечерний митинг, который прошел уже мирно. Но в ходе него часть участников потребовали отставки правительства страны.