Глобальное потепление усложняет процесс выращивания кофе Ученые проанализировали погодные явления за последние 40 лет
Фоторепортажи
12Победители конкурса Dog Photography Awards 2022
28Победители премии Sony World Photography Awards 2023
12:54 (мск), источник: © РИА Новости

В Кремле считают, что отношения России и Украины в будущем неизбежны

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Несмотря на пропагандистские потоки ненависти и оболванивание украинского населения, там остаются ручейки трезвых подходов к будущим отношениям с Россией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призывы в Киеве к диалогу с РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что все больше украинцев, в том числе живущих в западных областях страны, выступают за мирные переговоры с Россией, что, по его мнению, говорит об «опасной тенденции».

«Честно говоря, пока преждевременно так считать, но то, что, несмотря на все пропагандистские потоки, наполненные ненавистью к России, несмотря на все пропагандистское оболванивание украинского населения все равно в стране остаются ручейки трезвого мышления и подходов к будущему наших двусторонних отношений, а они неизбежны, потому что мы соседи, это очевидно, мы об этом и ранее говорили», — ответил Песков на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к таким призывам в Киеве и могут ли они быть «тропинкой к завершению конфликта».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Польша нанесла удар по Зеленскому
Россия нашла новое мощное оружие
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатияПесков Дмитрий