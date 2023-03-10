В Кремле считают, что отношения России и Украины в будущем неизбежны

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что все больше украинцев, в том числе живущих в западных областях страны, выступают за мирные переговоры с Россией, что, по его мнению, говорит об «опасной тенденции».
«Честно говоря, пока преждевременно так считать, но то, что, несмотря на все пропагандистские потоки, наполненные ненавистью к России, несмотря на все пропагандистское оболванивание украинского населения все равно в стране остаются ручейки трезвого мышления и подходов к будущему наших двусторонних отношений, а они неизбежны, потому что мы соседи, это очевидно, мы об этом и ранее говорили», — ответил Песков на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к таким призывам в Киеве и могут ли они быть «тропинкой к завершению конфликта».