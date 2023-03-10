Неизбежность добрососедских отношений с Киевом и заморозка активов. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент Владимир Путин планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Мероприятие пройдет в Кремле, далее глава государства будет работать в Ново-Огареве.
О рисках в связи с волнениями в Грузии
«Мы видим, какие решения приняла власть [в Тбилиси], законотворцы. Мы видим, что [спорный] законопроект [об иностранных агентах] снят с обсуждения».
«Риски провокаций, безусловно, есть». «Чья-то рука — мы видим, чья», особенно на фоне обращения президента Грузии к народу республики из США, — «пытается добавить сюда антироссийские элементы». «Это чревато провокациями».
Мы с вами знаем, что-то, что ситуация, которая послужила триггером для этих народных волнений, повстанческих проявлений, — эта ситуация не имеет никакого отношения к Российской Федерации.
«Россия здесь совсем ни при чем — ни по сути, ни по форме».
В плане передвижений тех россиян, которые в период мобилизации уехали в Грузию, — «люди уезжают, люди возвращаются, люди приезжают». «Я не думаю, что это какая-то тенденция».
Есть такая часть населения, которая весьма и весьма реактивно ведет себя на фоне тех или иных событий. Такие граждане есть, они свободны в своих передвижениях, они гонятся все время за чем-то лучшим, в то же время не понимая, что лучше всего — Родина. Но никто не мешает им поискать счастья где-то на стороне.
О запрете некоторым россиянам въезжать в Армению
«Откровенно говоря, относимся к этому негативно», ведь «Армения — это наш большой друг, союзник, стратегический партнер».
«Уровень и характер двусторонних отношений обязывает» оберегать связи между Москвой и Ереваном от таких казусов, как запрет на въезд в республику российских журналистов, например Арама Габрелянова и Маргариты Симоньян. «Надеемся, что в ближайшее время наши двусторонние отношения будут свободны от таких случаев».
О стремлении украинцев к переговорам
Несмотря на заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, что многие украинцы начинают склоняться к переговорам с Россией, «пока преждевременно так считать».
«Несмотря на все пропагандистские потоки, наполненные ненавистью к России, несмотря на все пропагандистское оболванивание украинского населения, все равно в стране остаются такие ручейки трезвого мышления», «это неизбежно, мы и ранее об этом говорили».
В конечном счете хорошие отношения между Россией и Украиной «неизбежны, потому что мы соседи».
О жалобах ЕС на невозможность заморозить все активы РФ
«Пусть этими проблемами занимаются сами европейцы».
«Мы все эти блокировки никак не воспринимаем и считаем их не чем иным, как попранием международного права». «Это нелегитимно, это незаконно, мы будем с этим бороться».