17:22 (мск), источник: ТАСС
Зеленский заявил, что украинцы не причастны к подрыву «Северных потоков»
Как отметил президент Украины, нужно проанализировать, кому нужны подобные публикации.
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МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Украинцы не причастны к подрыву морских газопроводов «Северный поток». Об этом заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на просьбу прокомментировать появившуюся в американских СМИ информацию, что диверсию совершила некая «проукраинская группировка».
«Украинцы точно этого не делали», — сказал Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Финляндии Санной Марин в Киеве. Он добавил, что нужно проанализировать, кому нужны подобные публикации.
Во вторник газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая «проукраинская группировка», которая действовала без ведома властей США. По версии издания Die Zeit, германские следователи установили судно, которое использовали диверсанты. Компания, которая его арендовала, якобы принадлежала гражданам Украины и была зарегистрирована в Польше.
В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эти версии «детским лепетом». При этом он отметил, что попытки заблокировать объективное и беспристрастное расследование не останутся без ответа.
27 сентября прошлого года компания Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях, произошедших днем ранее на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.