Иран и Саудовская Аравия договорились возобновить отношения

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН доктор исторических наук Борис Долгов заявил, что налаживание отношений Ирана и Саудовской Аравии станет важным событием для региона.
«На протяжении долгого времени между Ираном и КСА имело место противостояние, когда обе стороны проводили различные меры против друг друга. Это противостояние было обусловлено военными, политическими и религиозными факторами. Это очень важное событие, тем более, если мы посмотрим, это произошло в момент обострении ситуации в Израиле, который угрожает Ирану и обвиняет его в попытках получить ядерное оружие», — заявил Долгов «Известиям».
Эксперт считает, что произошедшее событие также ослабит позиции США в регионе и укрепит мусульманское единство.
«Это важнейшее событие в регионе в настоящее время, которое подтверждает, что арабо-мусульманское единство — тот феномен, который начинает осуществляться. Восстановление отношений укрепит позиции и Ирана, и Саудовской Аравии. Это противовес политике США в регионе», — указал Долгов.
Дипломатические отношения Ирана и Саудовской Аравии были прерваны в 2016 году из-за нападений на саудовские представительства протестующих против казни шиитского богослова Нимра ан-Нимра.
Ранее, 1 ноября 2022 года, американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Эр-Рияд передал Вашингтону разведданные о «неизбежной атаке» Ирана на цели в Саудовской Аравии. Отмечалось, что целью Ирана якобы является отвлечение внимания от внутренних протестов.
МИД Ирана 2 ноября опроверг заявления о готовящемся нападении на Саудовскую Аравию. Представитель министерства Насер Канаани заявил, что Иран продолжает политику добрососедства на основе взаимного уважения и в рамках международных принципов и правил. По его словам, республика продолжит налаживать конструктивное взаимодействие с соседями.
3 ноября эксперты заявили «Известиям», что сообщения о том, что Иран может напасть на Саудовскую Аравию, — провокация, которую Вашингтон намерен использовать для усиления давления на Тегеран.