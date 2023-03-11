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05:49 (мск), источник: ТАСС

Рогов заявил, что Киев опасается роста поддержки украинцами мирных переговоров с Москвой

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Власти в Киеве привыкли наживаться во время боевых действий, а в мирное время им придется отвечать за коррупцию и злоупотребления. Так председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов прокомментировал в беседе с корреспондентом ТАСС в субботу реакцию властей Украины на увеличение числа украинцев, поддерживающих идею мирных переговоров с РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Самое опасное для режима [президента Украины Владимира] Зеленского — это мир. Потому что в мирное время придется отвечать на вопросы, почему такой высокий уровень коррупции, кто совершил те или иные преступления по принципу “война все спишет” и так далее. Поэтому боевые действия — это необходимое состояние Украины для сохранения власти режима Зеленского. В мирных условиях эти люди не способны ничего созидать, а только разрушать», — сказал председатель движения.

По мнению Рогова, Киев боится волнений из-за усталости населения в связи с продолжительными боевыми действиями в стране.

«Я думаю, что он [секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов] хотел запугать, но получилось не запугивание, а констатация факта, что все больше людей хотят мира. Они [власти Украины] прекрасно знают, что люди не хотят воевать, что люди устали от боевых действий и что в один прекрасный момент может произойти бунт. Они боятся социальных выступлений и недовольства из-за продолжающихся военных действий», — указал он.

В четверг секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал «очень опасной тенденцией» рост числа граждан страны, которые выступают за проведение мирных переговоров с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что в будущем неизбежен поиск трезвых подходов к отношениям Москвы и Киева.

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