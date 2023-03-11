Рогов заявил, что Киев опасается роста поддержки украинцами мирных переговоров с Москвой

«Самое опасное для режима [президента Украины Владимира] Зеленского — это мир. Потому что в мирное время придется отвечать на вопросы, почему такой высокий уровень коррупции, кто совершил те или иные преступления по принципу “война все спишет” и так далее. Поэтому боевые действия — это необходимое состояние Украины для сохранения власти режима Зеленского. В мирных условиях эти люди не способны ничего созидать, а только разрушать», — сказал председатель движения.
По мнению Рогова, Киев боится волнений из-за усталости населения в связи с продолжительными боевыми действиями в стране.
«Я думаю, что он [секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов] хотел запугать, но получилось не запугивание, а констатация факта, что все больше людей хотят мира. Они [власти Украины] прекрасно знают, что люди не хотят воевать, что люди устали от боевых действий и что в один прекрасный момент может произойти бунт. Они боятся социальных выступлений и недовольства из-за продолжающихся военных действий», — указал он.
В четверг секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал «очень опасной тенденцией» рост числа граждан страны, которые выступают за проведение мирных переговоров с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что в будущем неизбежен поиск трезвых подходов к отношениям Москвы и Киева.