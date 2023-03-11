Патриарх Кирилл попросил международное сообщество защитить Киево-Печерскую лавру

«Вызывает сожаление тот факт, что при декларировании государственным руководством Украины своей приверженности демократическим нормам, европейскому пути развития, соблюдению прав и свобод человека эти права и свободы сегодня попираются самым вопиющим образом», — отметил патриарх.
По его оценке, обнародованный украинскими СМИ ультиматум государственных властей в адрес Киево-Печерского монастыря «обращает на себя внимание отсутствием в нем достаточных юридических обоснований». «Работа некоей комиссии по поиску нарушений в хозяйственной деятельности монастыря имела непрозрачный характер, а ее репрессивная цель — полное изгнание монашествующих из лавры — не скрывалась государственными чиновниками и находящимися под влиянием светских властей представителями иных религиозных организаций Украины», — заявил патриарх.
Предстоятель Русской церкви предупредил, что принудительное закрытие лавры «приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих на свободу вероисповедания, гарантированных Конституцией Украины, а также такими документами, как Устав ООН, Всеобщая декларация прав человека, Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений и многими другими актами международного значения».
В своих посланиях патриарх указал на то, что давление на монашескую общину Киево-Печерской лавры в последние месяцы значительно усилилось.
Он напомнил, в частности, об организованных спецслужбами Украины унизительных обысках зданий монастыря и мест проживания насельников, а также о расторжении в конце прошлого года договора с монастырем о пользовании двумя крупнейшими храмами обители.
Давлением, по словам патриарха, является и многомесячная клеветническая информационная кампания, направленная против монастыря УПЦ, с участием государственных СМИ и телеканалов, а также радикальных политиков, религиозных и общественных деятелей.
Как уточнили в РПЦ, обращения были направлены, в частности, предстоятелям поместных православных церквей, Папе Римскому, Коптскому патриарху Тавадросу II, архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, генеральному секретарю Всемирного совета церквей доктору Джерри Пиллэю, Гутерришу, генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Марии Шмид, генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи.
В своих посланиях патриарх отдельно остановился на значении Киево-Печерской лавры для русского и мирового православия. Он напомнил, что это первый монастырь Киевской Руси, существующий с XI века, который является «родоначальником общей духовной и монашеской традиции русского, украинского и белорусского народов». «Это колыбель нашей цивилизации и национальных культур. На протяжении тысячелетней истории обители она неоднократно страдала от набегов, иноземных завоеваний и откровенных гонений на христиан. Но лишь во времена господства воинствующей атеистической власти в ХХ столетии монашествующих Киево-Печерской лавры изгоняли из монастыря», — отметил патриарх.
По его словам, новые поколения монахов вновь возродили монастырь и приложили колоссальные труды и большие средства к реставрации обители и воссозданию в ней прежних духовных традиций и полноценной монашеской жизни. Причем все это делалось «при минимальной помощи государства, а то и отсутствии таковой», констатировал предстоятель РПЦ.
В его обращениях подчеркивается, что сегодня Киево-Печерская лавра является святыней всеправославного значения, храмы которой посещают тысячи паломников. «Лавра остается одним из крупнейших православных монастырей мира, объединяющим более двухсот монахов и послушников. На ее территории также размещен центр управления Украинской православной церкви, проживают сотни будущих священнослужителей — студентов Киевской духовной академии и семинарии», — указал патриарх.
В пятницу на сайте обители было опубликовано предупреждение и.о. гендиректора заповедника «Киево-Печерская лавра», в соответствии с которым монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды. В документе уточняется, что рабочая группа, установившая нарушение условий договора аренды, создана по указу президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны «Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций на Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».
Нижняя лавра, на территории которой расположены Киево-Печерский монастырь и резиденция митрополита УПЦ, по решению, принятому в 2013 году, до сих пор находилась в бессрочном пользовании УПЦ. Верхняя лавра, где расположены Успенский собор и Трапезная церковь, — в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника. До 31 декабря 2022 года Успенский собор и Трапезная церковь находились в аренде у УПЦ, которая проводила там службы. 31 декабря срок аренды истек, руководство музея отказалось продлить договор. 7 января глава раскольнической Православной церкви Украины Епифаний провел службу в Успенском соборе, где ранее проходили богослужения канонической церкви.