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07:04 (мск), источник: Lenta.Ru

В Китае сменили министра обороны

Всекитайское собрание народных представителей (высший законодательный орган КНР) утвердило министром обороны Ли Шанфу. Об этом сообщает РИА Новости.

Ли Шанфу (справа) приносит присягу | Источник: Reuters

Он сменил на этом посту генерал-полковника Вэй Фэнхэ, возглавлявшего Народно-освободительную армию Китая с 2018 года.

Ранее 65-летний генерал возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая. На этой должности в 2018 году он попал под санкции США за сотрудничество с Россией, в частности, из-за сделок по покупке российских самолетов и ракетных систем С-400. В ответ Пекин отменил визит командующего ВМС страны в Соединенные Штаты и отложил переговоры в военной сфере.

Ранее разведка США обозначила третий срок правления главы КНР Си Цзиньпина как самую большую угрозу для Вашингтона. Китай, который бросает все больший вызов США в экономическом, технологическом, политическом и военном плане по всему миру, остается беспрецедентным приоритетом, заявила директор национальной разведки страны Аврил Хейнс.

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