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15:28 (мск), источник: Газета.Ру

МИД РФ: эффективно реализуется лишь украинская часть зерновой сделки

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что до сих пор эффективно реализуется лишь украинская часть зерновой сделки, а российский сельхозэкспорт блокируется западными санкциями. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Комментируя сообщения о том, что Украина возобновила переговоры по продлению зерновой сделки, и российская сторона не принимала в них участия, дипломат подчеркнула, что позиция РФ по «пакетному» предложению Генсекретаря ООН Антониу Гутерриша, составной частью которого помимо «черноморской инициативы» также является Меморандум Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта, известна и остается неизменной.

Согласно заявлению Захаровой, российская сторона исходит из того, что заключенные в Стамбуле договоренности должны выполняться в увязке друг с другом, и констатирует, что до сих пор эффективно реализуется лишь украинская часть сделки, а сельхозэкспорт РФ продолжает блокироваться в результате западных санкций.

Представитель МИД РФ также отметила, что очередной раунд консультаций межведомственной российской делегации с генсекретарем ЮНКТАД Ребекой Гринспан и главой УКГВ Мартином Гриффитсом, курирующими меморандум Россия — ООН и черноморскую инициативу, состоится 13 марта в Женеве.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявлял, что ООН ищет возможности по устранению препятствий для экспорта российских удобрений.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров говорил о том, вопрос продления данной сделки носит сложный характер, поскольку часть соглашения по устранению препятствий для провоза российских удобрений не выполняется.

Павел Зубов

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