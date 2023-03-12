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22:40 (мск), источник: ТАСС

Захарова назвала «грандиозным враньем» слова Кулебы о нежелании России вести переговоры

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «грандиозным враньем» заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о якобы отсутствии у Москвы желания вести с Киевом переговоры по урегулированию кризиса. Об этом она написала в воскресенье в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Кулеба в интервью газетам La Repubblica и La Stampa назвал лицемерами тех итальянцев, кто выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине, так как это в его понимании является «пожеланием его стране поражения и прекращения ее существования». Однако, как подчеркнула Захарова, глава украинского МИД согласился с тем, что для переговоров «всегда есть место», и заявил, что не видит стремления к ним со стороны Москвы.

«Грандиозное вранье, учитывая, что именно представляемый им режим на законодательном уровне запретил вести эти самые переговоры с Россией», — написала Мария Захарова.

Она также обратила внимание, что Кулеба предрек «конец Европы в случае поражения Украины». «Оптимист, конечно. В нынешнем виде Европа закончилась ровно тогда, когда Евросоюз допустил Вашингтон к управлению своими политическими институтами и окончательно подчинился НАТО», — отметила дипломат.

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