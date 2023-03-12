Захарова назвала «грандиозным враньем» слова Кулебы о нежелании России вести переговоры

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Кулеба в интервью газетам La Repubblica и La Stampa назвал лицемерами тех итальянцев, кто выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине, так как это в его понимании является «пожеланием его стране поражения и прекращения ее существования». Однако, как подчеркнула Захарова, глава украинского МИД согласился с тем, что для переговоров «всегда есть место», и заявил, что не видит стремления к ним со стороны Москвы.
«Грандиозное вранье, учитывая, что именно представляемый им режим на законодательном уровне запретил вести эти самые переговоры с Россией», — написала Мария Захарова.
Она также обратила внимание, что Кулеба предрек «конец Европы в случае поражения Украины». «Оптимист, конечно. В нынешнем виде Европа закончилась ровно тогда, когда Евросоюз допустил Вашингтон к управлению своими политическими институтами и окончательно подчинился НАТО», — отметила дипломат.