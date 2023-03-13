Politico: между США и Украиной возникли новые разногласия

По словам высокопоставленных американских чиновников, единство между Вашингтоном и Киевом «непрочное». В частности, многие представители администрации президента США Джо Байдена беспокоятся, что Украина тратит слишком много живой силы и вооружений в битве за Бахмут, что может привести к неспособности ВСУ начать крупное контрнаступление весной.
Источники в Белом доме также рассказали, что чиновники в администрации «ворчали» по поводу постоянных просьб Киева касательно поставок оружия, а также того, что президент Украины Владимир Зеленский не высказывал должной благодарности за них.
Кроме того, американская разведка установила, что в диверсиях на «Северных потоках» может быть замешана неназванная «проукраинская группа».
В разведке не считают, что к подрывам причастен президент Украины Владимир Зеленский или его помощники, однако Вашингтон сделал Киеву предупреждение о недопустимости подобных акций.
В то же время официальные лица США считают, что требования Зеленского о восстановлении территориальной целостности Украины в границах 1991 года, то есть с Крымом в составе страны, только затянут боевые действия.
Как отмечает Politico, растущие разногласия могут предвещать «большой раскол» в дискуссиях США и Украины о том, как может закончиться военный конфликт. Несмотря на то, что Байден пообещал Киеву твердую поддержку, Вашингтон ясно дал украинской стороне понять, что США не могут бесконечно финансировать украинцев на нынешнем уровне. Растет и число республиканцев, которое выражает скептицизм относительно дальнейшей поддержки Украины, пишет издание.
В то же время некоторые аналитики подчеркивают, что разногласия между США и Украиной существовали и до начала полномасштабного военного конфликта в стране. «Зеленский и раньше делал резкие замечания в адрес США, и Белый дом выражал с ним несогласие <…> но это не изменило и не подорвало общую поддержку [Киева со стороны Вашингтона]», — сказал замдиректора Евразийского центра Атлантического совета Шелби Магид.