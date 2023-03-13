Более 700 тысяч жителей Молдавии потребовали от властей оплатить счета ЖКХ

«Сбор подписей продолжается. Собрано уже более 700 тысяч. Граждане требуют от правительства оплаты их счетов. Людей обманывают с внутренними тарифами. Те, кто в правительстве, боятся граждан, отсюда все препоны со стороны полиции, других правоохранительных структур. А граждане имеют право на протесты», — сказал он.
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза.
На фоне подорожания электроснабжения у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате газа у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз.
В воскресенье в столице прошла очередная массовая акция протеста против роста цен и тарифов. Манифестанты призывали правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также требовали отставки президента Майи Санду и правительства. Акция прошла в рамках «Движения для народа», которую поддерживает оппозиционная партия «Шор».
На митинге протестующие выдвинули кабмину ультиматум решить вопрос оплаты счетов населения за сутки.
Протестные акции идут в республике с весны прошлого года. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии «Действие и солидарность» удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.