«Доклад представляет несколько приоритетов в борьбе с угрозами <…> Первый и самый главный — это противодействие фундаментальному риску для европейской безопасности со стороны России», — говорится документе.
Там отмечается, что ситуация на Украине усилила возможные последствия «для безопасности и благосостояния» британцев.
Кроме того, оборонная стратегия предусматривает выделение еще пяти миллиардов фунтов стерлингов на восполнение запасов важнейших боеприпасов, модернизацию ядерного арсенала Великобритании и финансирование следующего этапа программы подводных лодок AUKUS.
Еще один пункт — меры по укреплению экономической безопасности и технологических возможностей Великобритании перед лицом угрозы со стороны Китая.
«В обновленной стратегии указывается, как Британия будет адаптировать подход к Китаю, чтобы справиться с эпохальным вызовом, который представляет собой вызывающая все большую озабоченность военная, финансовая и дипломатическая деятельность Коммунистической партии Китая», — поясняется в заявлении.
В целом премьер-министр Риши Сунак намерен увеличить расходы на оборону до 2,5 процента от ВВП. Однако, уточняется в документе, пересмотреть расходы планируется не ранее 2025 года.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.