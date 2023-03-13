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12:56 (мск), источник: © РИА Новости

Лондон назвал противостояние России главным приоритетом оборонной стратегии

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Обновленная оборонная и внешнеполитическая стратегия Великобритании называет главным приоритетом противодействие геополитической угрозе, которую якобы представляют действия России для европейской безопасности, следует из совместного заявления офиса премьер-министра и МИД.

Источник: © РИА Новости

«Доклад представляет несколько приоритетов в борьбе с угрозами <…> Первый и самый главный — это противодействие фундаментальному риску для европейской безопасности со стороны России», — говорится документе.

Там отмечается, что ситуация на Украине усилила возможные последствия «для безопасности и благосостояния» британцев.

Кроме того, оборонная стратегия предусматривает выделение еще пяти миллиардов фунтов стерлингов на восполнение запасов важнейших боеприпасов, модернизацию ядерного арсенала Великобритании и финансирование следующего этапа программы подводных лодок AUKUS.

Еще один пункт — меры по укреплению экономической безопасности и технологических возможностей Великобритании перед лицом угрозы со стороны Китая.

«В обновленной стратегии указывается, как Британия будет адаптировать подход к Китаю, чтобы справиться с эпохальным вызовом, который представляет собой вызывающая все большую озабоченность военная, финансовая и дипломатическая деятельность Коммунистической партии Китая», — поясняется в заявлении.

В целом премьер-министр Риши Сунак намерен увеличить расходы на оборону до 2,5 процента от ВВП. Однако, уточняется в документе, пересмотреть расходы планируется не ранее 2025 года.

Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

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