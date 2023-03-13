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14:49 (мск), источник: RTVi

Bloomberg назвал темы первой с начала военной операции встречи Путина с крупным бизнесом

Российские бизнесмены во время встречи с Владимиром Путиным на съезде Российского союза промышленником и предпринимателей (РСПП) 16 марта намерены, в частности, поднять тему растущей роли государства в экономике. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой к мероприятию.

Источник: Reuters

По данным источников, представители бизнеса также собираются поговорить о мерах по либерализации деловой среды — речь идет об отмене уголовных наказаний за некоторые экономические преступления, в том числе отмывание денег. Путин, в свою очередь, говорят собеседники Bloomberg, планирует сосредоточиться на таких темах, как возобновление экономического роста и возросшая ответственность бизнеса.

Окончательного решения вопроса о дополнительном сборе с бизнеса в бюджет в размере 300 млрд руб. на встрече с Путиным не ожидается из-за сложности расчета выплат, отмечают источники.

В середине февраля «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что Путин впервые с начала военной операции на Украине встретится с представителями крупного бизнеса — примет участие в съезде РСПП. Близкий к администрации президента собеседник отмечал, что президент, вероятнее всего, посетит собрание руководителей крупнейших компаний в первый день мероприятия — 16 марта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, допустил, что Путин посетит съезд. «Традиционно президент принимает участие. Мы можем надеяться, что и в этом году такое общение состоится», ― сказал Песков. Он также отметил, что «повестка дня может быть достаточно обширной».

В послании Федеральному собранию 21 февраля Путин призвал российских бизнесменов «вкладывать в Россию», запускать новые проекты, инвестировать в предприятия и новые рабочие места. Президент отметил, что у предпринимателей есть выбор: «доживать свой век в арестованном особняке с заблокированными счетами» за границей или «быть со своей Родиной». «Все должны понять: и источники благополучия, и будущее должны быть только здесь, в родной стране, в России», ― подчеркнул Путин.

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