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14:16 (мск), источник: Ведомости

Кремль: предпосылок для мирного урегулирования конфликта на Украине нет

Предпосылки для перехода вооруженного конфликта на Украине в «мирное русло» сейчас отсутствуют, цели России могут быть достигнуты только военным путем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

В ходе конференц-колла Пескова спросили, нужны ли предложения по мирному урегулированию для стран запада на подобие того, с которым ранее выступил бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

«Нет, мы так не думаем. Пока никаких предпосылок для перехода процесса в мирное русло. Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда — достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем», — ответил Песков.

Ранее Ишингер в своей статье для Tagesspiegel заявил, что Западу уже сейчас необходимо задуматься о том, как будет выглядеть процесс мирного урегулирования украинского кризиса в будущем.

По его мнению, нужно создать контактной группы, которая в последствии возьмет на себя функции посредника между сторонами конфликта. В такую группу могут войти США, Великобритания, Франция и Германия, считает Ишингер.

Песков уже неоднократно указывал на преждевременность разговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине. При этом 10 марта он заявил, что двусторонние отношения России и Украины неизбежны в будущем.

С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. После этого процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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