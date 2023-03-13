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14:06 (мск), источник: ТАСС

Визит Си Цзиньпина, потолок цен и шансы «мирного русла» на Украине. Темы брифинга Пескова

Визиты глав государств в РФ, возможное присоединение Индии к потолку цен на российскую нефть и перспективы перехода ситуации на Украине в «мирное русло» стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: Reuters

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент России Владимир Путин работает в Кремле. Он уже успел провести телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и встретится с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Ожидается также целый ряд встреч «служебного характера».

Участия Путина в саммите Группы двадцати в Нью-Дели в декабре 2023 года «нельзя исключать». Россия продолжает принимать «полноформатное участие» в мероприятиях «двадцатки» и «намерена и дальше это делать, но решение [о поездке президента] пока не принималось».

О визитах в Россию

Кремлю пока «нечего сказать» о возможном визите в Россию председателя КНР Си Цзиньпина: «Как правило, объявления об официальных зарубежных визитах осуществляются синхронно по взаимной договоренности сторон. Как только такая готовность будет, мы вам сообщим».

Кремль также своевременно проинформирует о возможном приезде президента Сирии Башара Асада.

О желании Папы Римского Франциска посетить Приморский край в Кремле не знают, лучше дождаться «официальных заявлений Ватикана на этот счет». «Есть контакты по государственной линии с Ватиканом, есть определенные межцерковные контакты, по которым говорить надо что-то очень и очень осторожно, потому что это прерогатива нашей церкви».

Об Индии и потолке цен

В вопросе возможного присоединения Индии к потолку цен на российскую нефть РФ ориентируется не на «сообщения информационных агентств», а на контакты с индийскими контрагентами.

Что касается торговли со странами, которые присоединились к потолку цен, есть «решение, принятое президентом Российской Федерации и оформленное соответствующими документами»: «Мы будем из них [этих документов] исходить».

Об идее переименовать Россию в Московию

Появившаяся на Украине идея переименовать Россию в Московию «относится к нелепым курьезам». Она уже вызвала немало шуток, и едва ли нужно «какие-то новые шутки отпускать»: «Можно только с улыбкой к этому относиться».

Россия в любом случае «останется великой державой, великой страной, она останется Россией».

О весе стран БРИКС в мировой экономике

Вес стран БРИКС в глобальной экономике «постоянно имеет тенденцию к росту», а мировая экономика «далеко не ограничивается» странами Группы семи.

В России ориентируются на то, что Группа двадцати «гораздо более полным образом отражает реальное положение дел».

Об отношениях Ирана и Саудовской Аравии

В Кремле приветствуют любые шаги для снижения напряженности и активизации диалога, тем более когда речь идет о таких ключевых игроках, как Иран и Саудовская Аравия.

О решении Киева выселить монахов Киево-Печерской лавры

Решение Киева вызывает озабоченность, это «абсолютно беспрецедентное отношение к представителям церкви»: «Мы считаем это недопустимым и считаем, что мировое сообщество должно соответствующим образом реагировать».

О мирных инициативах Ишингера

В Кремле не поддерживают идею экс-председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера создать на Западе контактную группу по мирному процессу на Украине: «Пока никаких предпосылок для перехода процесса в мирное русло нет».

«Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей [специальной военной операции]. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем».

Об «Оскаре» для фильма «Навальный»

«Я не могу судить о качествах этой ленты документальной, потому что я ее не смотрел. Поэтому было бы нелогично что-либо говорить».

Смею предположить, что здесь есть определенный момент политизации темы. Голливуд тоже не гнушается темой политизации в своей работе.

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