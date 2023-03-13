Визит Си Цзиньпина, потолок цен и шансы «мирного русла» на Украине. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент России Владимир Путин работает в Кремле. Он уже успел провести телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и встретится с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Ожидается также целый ряд встреч «служебного характера».
Участия Путина в саммите Группы двадцати в Нью-Дели в декабре 2023 года «нельзя исключать». Россия продолжает принимать «полноформатное участие» в мероприятиях «двадцатки» и «намерена и дальше это делать, но решение [о поездке президента] пока не принималось».
Кремлю пока «нечего сказать» о возможном визите в Россию председателя КНР Си Цзиньпина: «Как правило, объявления об официальных зарубежных визитах осуществляются синхронно по взаимной договоренности сторон. Как только такая готовность будет, мы вам сообщим».
Кремль также своевременно проинформирует о возможном приезде президента Сирии Башара Асада.
О желании Папы Римского Франциска посетить Приморский край в Кремле не знают, лучше дождаться «официальных заявлений Ватикана на этот счет». «Есть контакты по государственной линии с Ватиканом, есть определенные межцерковные контакты, по которым говорить надо что-то очень и очень осторожно, потому что это прерогатива нашей церкви».
В вопросе возможного присоединения Индии к потолку цен на российскую нефть РФ ориентируется не на «сообщения информационных агентств», а на контакты с индийскими контрагентами.
Что касается торговли со странами, которые присоединились к потолку цен, есть «решение, принятое президентом Российской Федерации и оформленное соответствующими документами»: «Мы будем из них [этих документов] исходить».
Об идее переименовать Россию в Московию
Появившаяся на Украине идея переименовать Россию в Московию «относится к нелепым курьезам». Она уже вызвала немало шуток, и едва ли нужно «какие-то новые шутки отпускать»: «Можно только с улыбкой к этому относиться».
Россия в любом случае «останется великой державой, великой страной, она останется Россией».
О весе стран БРИКС в мировой экономике
Вес стран БРИКС в глобальной экономике «постоянно имеет тенденцию к росту», а мировая экономика «далеко не ограничивается» странами Группы семи.
В России ориентируются на то, что Группа двадцати «гораздо более полным образом отражает реальное положение дел».
Об отношениях Ирана и Саудовской Аравии
В Кремле приветствуют любые шаги для снижения напряженности и активизации диалога, тем более когда речь идет о таких ключевых игроках, как Иран и Саудовская Аравия.
О решении Киева выселить монахов Киево-Печерской лавры
Решение Киева вызывает озабоченность, это «абсолютно беспрецедентное отношение к представителям церкви»: «Мы считаем это недопустимым и считаем, что мировое сообщество должно соответствующим образом реагировать».
О мирных инициативах Ишингера
В Кремле не поддерживают идею экс-председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера создать на Западе контактную группу по мирному процессу на Украине: «Пока никаких предпосылок для перехода процесса в мирное русло нет».
«Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей [специальной военной операции]. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем».
Об «Оскаре» для фильма «Навальный»
«Я не могу судить о качествах этой ленты документальной, потому что я ее не смотрел. Поэтому было бы нелогично что-либо говорить».
Смею предположить, что здесь есть определенный момент политизации темы. Голливуд тоже не гнушается темой политизации в своей работе.
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