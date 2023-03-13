Кадыров заявил Путину о готовности чеченцев «идти до победного конца»

Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что чеченские бойцы выполняют все приказы главнокомандующего на Украине и готовы нести службу «до победного конца». Его слова приводятся на сайте Кремля.
«Жители региона полностью поддерживают проведение СВО и считают необходимым достижение ее целей и задач», — сказал он.
Кадыров заверил, что чеченцы не подведут Путина. Президент ответил: «Я не сомневаюсь».
«Грозный продолжает расцветать. Я знаю, что город активно развивается, так же как и Чеченская Республика в целом. И Вы лично многое делаете для этого, я это тоже знаю: и духовную сферу возрождаете, и материальная база ширится и укрепляется», — отметил глава государства.
По его словам, он видит, как бойцы воюют в зоне СВО. Путин передал им «самые наилучшие слова» и поблагодарил.
11 марта глава Чечни сообщил, что приехал в Москву. Это его второй визит за последние полгода. В прошлый раз он посещал столицу в ноябре прошлого года. В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин встретится с Кадыровым и обсудит с ним итоги года с «учетом СВО».
В начале января Кадыров говорил, что «на подмогу» на линию фронта отправились около 300 бойцов ОМОНа «Ахмат-1». «Каждый из них переполнен желанием искоренить проклятое явление, именуемое сатанизмом», — утверждал глава республики.
Позднее он сообщил, что в военных действиях на Украине участвовали более 21 тыс. бойцов из Чечни, свыше 9 тыс. находятся на передовой.
Осенью прошлого года Кадыров объявил о проведении на Украине военной операции «Возмездие». В конце декабря он анонсировал второй этап. «Операция будет более жестокой, и возмездие продолжается», — заверил глава Чечни.