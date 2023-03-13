Захарова предложила министру экономики Сербии выступить против давления США

Ранее министр призвал сербское правительство определиться по вопросу санкций в отношении России, отметив, что Белград уже платит «высокую цену» за отказ от поддержки ограничительных мер Запада.
«Какая-то странная позиция: давит на Сербию Америка, а сербский министр призывает выступить против России. Может, лучше сербскому министру решительно высказаться против давления на свою страну? Россия, в отличие от США, всегда уважала Сербию и её народ. И дело не только в исторической правде, но в очевидном факте: с введением санкций против России давление Штатов на Сербию не закончится, а лишь усилится», — написала она в своем телеграм-канале.
Сербский президент Александр Вучич неоднократно заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и «постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет». Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.