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00:52 (мск), источник: Life.ru

Косачёв назвал Международный уголовный суд правосудием по-натовски

Страны Запада, которые присоединились к Международному уголовному суду (МУС) и «приватизировали» секретариат организации, устроили там «правосудие по-натовски». Такое заявление сделал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв. Он подчеркнул, что на Россию юрисдикция МУС не распространяется.

Источник: РИА "Новости"

«Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в ближайшее время намерен возбудить два дела о “военных преступлениях” России на Украине. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на официальные лица, пожелавшие сохранить анонимность. Пока в списке обвинений значатся “нанесение ударов по гражданской инфраструктуре” и “похищение украинских детей и их направление в российские лагеря с целью перевоспитания”, — написал Косачёв в своём телеграм-канале.

Он подчеркнул, что эта история — долгоиграющая, и напомнил, что РФ с 2016 года не участница Римского статута 1998 года, а значит, МУС не имеет над Россией юридической силы. Парламентарий добавил, что из 123 государств, присоединившихся к Римскому статуту, 25 — страны НАТО, а также их союзники, финансирующие военные действия на Украине и предоставляющие вооружение киевскому режиму.

Косачёв также напомнил, что 12 апреля 2019 года суд единогласно отказал прокурору в расследовании военных преступлений Штатов, которые незаконно вошли в Афганистан. А 2 сентября 2020 года Госдеп США ввёл санкции против МУС и прокурора, «действовавших против интересов американцев». Косачёв заключил, что МУС — это правосудие по-натовски, не для «сильных мира сего».

Как писал Лайф, ещё в прошлом году прокурор МУС направлял официальный запрос России, чтобы встретиться с представителями компетентных органов и обсудить ситуацию на Украине. В Кремле же заявили, что не видят оснований для дела против России из-за «Операции Z». Пресс-секретарь президента РФ ещё тогда напомнил, что страна не является участницей МУС.

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