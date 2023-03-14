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08:05 (мск), источник: RT на русском

Россия распространила в ООН переписку со странами, расследующими ЧП на «Северных потоках»

Россия распространила в ООН копию переписки со странами, расследующими диверсию на «Северных потоках».

Источник: AP 2022

Об этом сообщил зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

«В рамках усилий по продвижению проекта резолюции СБ ООН по созданию под эгидой ООН международной комиссии по расследованию диверсии на “Северных потоках” мы распространили в качестве официального документа СБ и ГА ООН копию нашей переписки с Данией, Швецией и Германией по их соответствующим национальным расследованиям», — написал он в Telegram.

Документы позволяют убедиться, что утверждения об информировании России о ходе расследований не соответствуют действительности, подчеркнул он.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что для России очевидно, что ответственность за подрыв «Северных потоков» лежит на США.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что Совет безопасности ООН должен срочно принять резолюцию о создании независимой комиссии по расследованию взрывов на «Северных потоках».

Взрывы на трёх нитках системы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм.

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